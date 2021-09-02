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الصحة تحقق المركز الأول لجائزة "التميز المؤسسي" في كفاءة الإنفاق

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حققت وزارة الصحة ، المركز الأول لجائزة "التميز المؤسسي" في كفاءة الإنفاق على مستوى الوزارات الحكومية.

كما حصدت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة جائزة التميز العملي والمؤسسي المقدمة من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية للنصف الأول من العام 2021، إثر تحقيقها مستويات عالية في الأعمال والأنشطة التي عززت من مواردها الذاتية وخططها الإستراتيجية ودعمت منهجيتها التطويرية المستمرة لمنظومة العمل وأساليبه.

وفازت التحلية بجائزة التميز العملي بالاستفادة من مبادرة رفع الكفاءة التشغيلية التي أتاحت خلق العديد من الفرص الإبداعية، مما أدى إلى خفض تكلفة المتر المكعب للمياه بالمنظومات الإنتاجية، مما انعكس إيجاباً على تحقيق وفورات مالية تشغيلية تجاوزت 920 مليون ريال.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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