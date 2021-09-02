شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تحقق المركز الأول لجائزة "التميز المؤسسي" في كفاءة الإنفاق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حققت وزارة الصحة ، المركز الأول لجائزة "التميز المؤسسي" في كفاءة الإنفاق على مستوى الوزارات الحكومية.

كما حصدت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة جائزة التميز العملي والمؤسسي المقدمة من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية للنصف الأول من العام 2021، إثر تحقيقها مستويات عالية في الأعمال والأنشطة التي عززت من مواردها الذاتية وخططها الإستراتيجية ودعمت منهجيتها التطويرية المستمرة لمنظومة العمل وأساليبه.

وفازت التحلية بجائزة التميز العملي بالاستفادة من مبادرة رفع الكفاءة التشغيلية التي أتاحت خلق العديد من الفرص الإبداعية، مما أدى إلى خفض تكلفة المتر المكعب للمياه بالمنظومات الإنتاجية، مما انعكس إيجاباً على تحقيق وفورات مالية تشغيلية تجاوزت 920 مليون ريال.