شكرا لمتابعة خبر عن رائد فضاء فرنسي يرصد مشهد لنظام الري المحوري في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نشر رائد الفضاء الفرنسي، توماس بيسكيت، صورة من المملكة لنظام الري المحوري بإحدى مناطقها الزراعية.

وعلق على الصور قائلا: "مشهد نراه كثيرًا أثناء التحليق فوق كوكبنا، أهي حبات بازلاء في الصحراء، أم غزو باك مان، أم مجموعة أقراص مضغوطة خاصة بالأرض؟".

وأضاف أن هذه الأشكال الدائرية، وموقعها في السعودية، هي مساحات زراعية، حيث تستخدم المياه الأحفورية التي تضخ من عمق كيلومترات تحت سطح الأرض وتنتشر إلى المحاصيل من المحور في شكل دائري.

وتابع بيسكيت "في المناطق التي تندر فيها المياه العذبة، تعد هذه طريقة لزراعة الغذاء، الذي يعتمد على المياه للازدهار، مثل جميع أشكال الحياة".