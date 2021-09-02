شكرا لمتابعة خبر عن الهلال الأحمر ينفذ فرضية حريق بمبنى فرع الرياض بالتعاون مع الدفاع المدني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

نفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض فرضية اشتعال حريق بمبنى الفرع بحي الندى بالتعاون مع الدفاع المدني وشركة الكهرباء.

حيث ورد بلاغ من أحد العاملين بالفرع لمركز العمليات الموحد 911 ومركز عمليات الهلال الأحمر السعودي 997 بوجود حريق بالمبنى عند الساعة العاشرة صباحاً وعلى الفور تم توجيه فرق من الدفاع المدني وفرق إسعافيه من الهلال الأحمر لمباشرة الحادث.

وعند اطلاق صافرات الأنذار للحرائق داخل المبنى تم أخلاء جميع الموظفين من خلال الأمن والسلامة عبر مخارج الطوارئ حتى وصول فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر.

وعلى الفور تم إطفاء الحريق من قبل الدفاع المدني ومباشرة ثلاث حالات تنفسيه وحالة حروق من الدرجة الثالثة ونقلها من قبل الفرق الإسعافية التابعة للهلال الأحمر إضافة لحالة وفاة.

من جهة قال مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الرياض بالنيابة طلال العنزي أن هذه الفرضية تم اقامتها للوقوف على حالة الاستعداد في المبنى في حالة الحرائق لاسمح الله وضمان وتجربة عمل نظام انذار الحرائق والدخان إضافة على تدريب الموظفين في المبنى على طريقة الإخلاء دون هلع وتدافع، وكانت تجربة مفيدة وناجحة بالتعاون مع الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة