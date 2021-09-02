«التنمية الاجتماعية»: 9 اشتراطات للحصول على التمويل النقدي للعمل الحر

الرياض - محمد عبدالله - كشف بنك التنمية الاجتماعية عن متطلبات واشتراطات الحصول على التمويل النقدي للعمل الحر لمهن الخدمات التخصصية.

وأوضح البنك، عبر موقعه الإلكتروني، أن تمويل العمل الحر هو منتج تمويلي موجه للمواطنين القادرين على العمل ولم يجدوا فرصة وظيفية أو الراغبين في زيادة مدخولاتهم الشهرية، حيث يتيح لهم هذا المنتج الاستفادة من تمويل ميسر يمكّنهم من ممارسة الأعمال الحرة لحسابهم الشخصي.

وبيّن بنك التنمية أن التمويل النقدي متاح لمهن الخدمات التخصصية لتمكين من لديه مهارة أو معرفة تخصصية لممارسة العمل الحر وتنطبق على المجالات التالية:

- الترجمة

- التصميم والإبداع

- الرياضة

- تقنية المعلومات والاتصالات

- الخدمات المحاسبية والقانونية

- الاستشارات الفنية والإدارية

- الإنتاج الفني والإبداعي

- تطوير المحتوى

- تطوير التطبيقات

- علوم البيانات والتحليل

- توصيل الطلبات

شروط الحصول على التمويل النقدي

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية شروط الحصول على التمويل النقدي للعمل الحر لمهن الخدمات التخصصية، وتتمثل في التالي:

- أن يكون طالب التمويل سعودي/ـة الجنسية.

- ألا يكون طالب التمويل مدينا لبنك التنمية الاجتماعية بأي قرض مع مراعاة مضي سنة من تاريخ سداد أخر التزام قائم لديه في البنك.

- ألا يقل العمر عن 18 عامًا هجريًا ولا يزيد على 60 عامًا.

- ألا يتجاوز الدخل الشهري لطالب التمويل عن 14 ألف ريال.

- أن يقدم طالب التمويل ضمان مقابل التمويل.

- اجتياز الفحص الائتماني.

- أن لا تتجاوز مدة السداد 40 شهر.

- أن يحدد العميل نشاط العمل الحر الذي يرغب بمزاولته، مع وجود وثيقة/رخصة تثبت ذلك.

- ألا تتجاوز قيمة التمويل 60 ألف ريال وفقاً للملاءة المالية للضامن.

- تحديد حد أعلى لقيمة التمويل قدره 32 ألف ريال لمن تقل أعمارهم عن 21 سنة.

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