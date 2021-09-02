ضبط مواطنَيْن تباهيا بإطلاق نار وتوثيقه في فيديو بمكة المكرمة

الرياض - محمد عبدالله - اعلت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الخميس، القبض على مواطنَيْن تباهيا بإطلاق أعيرة نارية في الهواء وتوثيق ذلك ونشره بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المُتْحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إن الجهات الأمنية بمحافظة الطائف قبضت على مواطنَيْن، يتباهيان بإطلاق أعيرة نارية في الهواء، معرضين حياتهما وحياة الآخرين للخطر، وقيام آخر بتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار المتحدث باسم شرطة مكة، إلى أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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