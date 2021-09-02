إغلاق 5 منشآت تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية بالعاصمة المقدسة

الرياض - محمد عبدالله - أغلقت أمانة العاصمة المقدسة، 5 منشآت تجارية لمخالفتها الاشتراطات البلدية.

جاء ذلك خلال جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية؛ للتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية اللازمة.

وأشارت البلدية الفرعية، إلى أن الفرق الرقابية التابعة لها نفذت 127 جولة ميدانية مكثفة على جميع المنشآت التجارية ضمن نطاقها الاشرافي.

وأوضحت البلدية، أنها إغلقت 5 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية وغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة، وتم تطبيق الجزاءات والغرامات بحقها، إضافةً إلى ضبط وإتلاف 273 كجم من المواد الغذائية التالفة بسبب سوء النقل والتخزين.

كما ضبطت الفرق الرقابية ببلدية الشوقية الفرعية، 30 كجم من الأسماك مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي تعرض من قبل الباعة الجائلين المخالفين في الشوارع العامة؛ حيث تم اتخاذ اللازم حيالها وتسليمها لجمعية إكرام لحفظ الطعام بعد التأكد من سلامتها.

ودعت أمانة العاصمة المقدسة جميع المواطنين إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع، من خلال مركز البلاغات الموحد 940، مؤكدةً مواصلة الجهود والاهتمام والعناية بالصحة العامة والتصدي لكل الظواهر السلبية.