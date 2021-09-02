بعد انتشار فيديو لها.. «تعليم تبوك» تشيد بالمتطوعة صبيحة العطوي لتجميلها جدران مدرسة

الرياض - محمد عبدالله - أشادت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، بقيام المتطوعة صبيحة العطوي بالمشاركة في إزالة التشوه البصري من على جدران أحد المباني التعليمية بالمنطقة.

وذكرت إدارة تعليم تبوك –عبر تويتر- أن مدير عام تعليم المنطقة، أشاد بالمبادرة المجتمعية التي نفذتها المتطوعة صبيحة العطوي، والتي ظهرت في مقطع متداول بمواقع التواصل الاجتماعي، لمشاركتها في تجميل أسوار إحدى المدارس في المنطقة.

ووصف المدير العام المبادرة بأنها نموذج رائع لتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة.

كان أمين منطقة تبوك المهندس. درويش بن علي آل محفوظ، قام بتكريم المتطوعة صبيحة العطوي التي ظهرت في مقطعٍ متداول بمواقع التواصل الاجتماعي، وهي تشارك في معالجة التشوه البصري على أحد مباني التعليم.

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