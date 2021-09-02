بالفيديو.. تعرَّف على أبرز ضوابط ومحظورات إعلانات بيع العقارات

الرياض - محمد عبدالله - ذكر مدير عام إدارة تطوير الأنظمة بالهيئة العامة للعقار، عبدالله الغيث، أبرز ضوابط الإعلانات العقارية وتنظيمها، والتي يتم نشرها في جميع الوسائل.

وقال مدير تطوير الأنظمة بهيئة العقار، لبرنامج «اليوم» المذاع على قناة الإخبارية، إن من أهم ضوابط إعلانات العقارات، هي: تحري الصدق والابتعاد عن كل ما يسبب الالتباس أو التضليل، والالتزام بالأسماء الرسمية للمدن والأحياء والشوارع.

وكذلك توضيح موقع العقار، ووسيلة تواصل فعالة مع المعلن، والإفصاح عن بيانات العقار مثل المساحة والنزاعات القائمة بشأنه إن وجدت، والرهون أو القيود التي تقيده.

وأشار مدير تطوير الأنظمة بهيئة العقار، إلى عدد من المحظورات في إعلانات العقارات، مثل مخالفة التعليمات وخدش الحياء، والتعرض بصورة سلبية للمنافسين، او ذكر أى عبارات يفهم منها التمييز ضد أى شخص.

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