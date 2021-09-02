توضيح من الغذاء والدواء حول مادة السكارين بمسحوق الشوكولاتة

الرياض - محمد عبدالله - قدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء توضيحًا بشأن مادة السكارين الموجودة في مسحوق الشوكولاتة.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر : إشارة إلى الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص منتج (مسحوق الحليب مع الشوكولاتة)، والذي يحتوي على مادة السكارين، نوضّح بأن مادة السكارين هي إحدى المحليات الاصطناعية المسموح باستخدامها في اللوائح الفنية السعودية /الخليجية، ومطابقة للمواصفات الدولية مثل هيئة الدستور الغذائي الكودكس، ومواصفات دول الاتحاد الأوروبي .

وأضافت هيئة الغذاء والدواء في بيانها: نوّد التأكيد أن مادة السكارين تم تقييمها من قبل اللجان الفنية العلمية المحلية والدولية، ومن أهم التقييمات العلمية؛ التقيم العلمي الصادر عن لجنة الخبراء المشتركة للمواد المضافة إلى الأغذية (الجيكفا) والمنبثقة من منظمة الأغذية والزراعة ال fao منظمة الصحة العالمية والذي أثبت سلامة استخدام مادة السكارين كمحلي في الصناعات الغذائية.

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