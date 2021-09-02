وزير التعليم: دخول 15 جامعة في تصنيف التايمز بزيادة 50% عن العام الماضي

الرياض - محمد عبدالله - أعلن وزير التعليم، د. حمد بن محمد آل الشيخ، دخول 15 جامعة سعودية في تصنيف التايمز مقابل 10 جامعات العام الماضي، بزيادة 50% عن العام 2020م.

وقال وزير العليم -عبر حسابه على تويتر-: «أبارك للقيادة الرشيدة -حفظها الله- الإنجازات المتوالية في قطاع التعليم، وما تحقق بدعمها اليوم من دخول 15 جامعة سعودية في تصنيف التايمز بزيادة 50% عن العام الماضي، وما سبقها من ارتفاع ترتيب الجامعات في تصنيف شنغهاي، وتصنيف QS، لتؤكد الجامعات السعودية قدرتها على المنافسة عالمياً».

والجامعات الـ15 هي: الملك عبدالعزيز، الفيصل، الملك سعود، الملك فهد للبترول والمعادن، حائل، تبوك، الأمير سطام بن عبدالعزيز، أم القرى، الإمام عبد الرحمن بن فيصل، الملك خالد، الملك سعود للعلوم الصحية، الملك فيصل، جدة، القصيم، الطائف.

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