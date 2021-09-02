«الراصد الحربي» يتوقَّع حالة مطرية تستمر أسبوعًا على 5 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع الراصد الجوي، سامي الحربي، حالة مطرية صيفية جديدة، تبدأ اليوم الخميس وتستمر لمدة أسبوع تقريبًا، وتشمل أجزاء من خمس مناطق.

وقال الحربي –عبر تويتر- إن الحالة المطرية المتوقعة ستكون أفضليتها على مرتفعات مناطق: جازان والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك.

وأشار إلى احتمال أن تطال الحالة المطرية أجزاء من مناطق حائل والرياض والقصيم.

من جهة أخرى، ذكر الحربي، أن شهر سبتمبر يحدث فيه الاعتدال الخريفي، حيث تحل تدريجيًا أيام معتدلة تكون مناسبة للتنزه البري والأماكن العامة المفتوحة.

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