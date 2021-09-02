متطوعة تزيل الكتابات من على جدران مبنى تعليمي.. وأمانة تبوك تكرمها

الرياض - محمد عبدالله - قام أمين منطقة تبوك، المهندس. درويش بن علي آل محفوظ، بتكريم المتطوعة التي ظهرت في مقطعٍ متداول بمواقع التواصل الاجتماعي، وهي تشارك في معالجة التشوه البصري على أحد مباني التعليم.

وذكرت أمانة منطقة تبوك –عبر تويتر- أن المتطوعة أسهمت في تحسين المشهد الحضري بمدينة تبوك، وأن أمين المنطقة قدّم لها وافر الشكر والامتنان على جهودها المبذولة ومشاركتها المجتمعية الفعالة.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية مقطعًا مصورًا للمتطوعة وهى تقوم بإزالة الكتابات من على جدران أحد مبانى التعليم بتبوك.

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