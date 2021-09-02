رائد فضاء فرنسي يصور مزارع دائرية بالسعودية.. ويعلق: «تشبه لعبة فيديو»

الرياض - محمد عبدالله - نشر رائد الفضاء الفرنسي توماس بيسكيت، صورًا باهرة لمزارع دائرية في السعودية ووصفها بأنها تبدو من الفضاء وكأنها «غزو» لشخصية ألعاب الفيديو الشهيرة باك مان.

وذكر رائد الفضاء الذى التقط الصورة من على متن محطة الفضاء الدولية، أن الدوائر هي لمزارع تعتمد في نظام الري الخاص بها على الري الإحفوري من أعماق الأرض وتنتشر المياه على المحاصيل بشكل دائري.

وأضاف رائد الفضاء، أنه على الرغم من أن المزارع الدائرية تبدو عشوائية في مواقعها إلا أنها تتبع مواقع الخزانات الجوفية بباطن الأرض.

وكان رائد الفضاء الفرنسي توماس بيسكيت، التقط في وقت سابق صورة لمدينة الرياض ليلًا، من الفضاء، تفاعل معها السفير الفرنسي في السعودية.

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