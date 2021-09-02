طقس اليوم حار نهارا معتدل فجرا

يتوقع خبير الطقس والمناخ الدكتور عبدالعزيز الحصيني أن الأجواء المتوقعة لليوم ستكون حارة نهارًا على معظم مناطق المملكة والخليج ومعتدلة فجرًا، وأنه ستهطل أمطار من خفيفة إلى متوسطة على جازان ومرتفعات عسير والباحة ومكة المكرمة وجنوب وغرب منطقة المدينة المنورة وعمان واليمن، أما الرياح فمتوسطة السرعة على أجزاء من المناطق الغربية والشمالية والوسطى.

وكان الحصيني قد ذكر أن الشهر«9» من السنة الميلادية هو بداية العد التنازلي لنهاية الصيف وبداية الخريف والأجواء فيه لطيفة ليلًا وحارة وسط النهار مع بداية تحرك المنخفضات الجوية خاصة شمالًا، وتزداد فرصة هطول الأمطار على المناطق الجنوبية والغربية وشمال المملكة.

من جانبه، توقع رئيس لجنة تسميات الدكتور عبدالله المسند أنه بدءا من غد تهب نسمة اعتدال تصافح المناطق الشمالية وبقية المناطق بعد نهاية العشر الأول من سبتمبر وتبدأ رحلة الانخفاض التدريجي البطيء بدرجة الحرارة، مع استمرار الحالة المطرية مستمرة على أجزاء من مرتفعات السروات في كل من جازان عسير والباحة، وقد تمتد ناحية مرتفعات الطائف، وربما أجزاء من جنوبي منطقة المدينة المنورة.

وقال إن درجة الحرارة في سبتمبر في الرياض ستكون «متوسط درجة الحرارة العظمى (الظهر) يتراوح بين 38-42 درجة مئوية، ونادرا ما تنخفض إلى أقل من 36 درجة مئوية، أو تتجاوز 43 درجة مئوية».

في حين يكون متوسط الحرارة الصغرى (قبيل الفجر) يتراوح بين 24 -29 درجة، ونادرًا ما تنخفض عن 22 درجة أو تتجاوز 31 درجة.

وبين المسند أن في هذا الشهر الميلادي «في 22 منه يدخل فصل الخريف، ويتساوى الليل مع النهار. ويبدأ منخفض الهند الموسمي بالانكماش التدريجي ليسمح بالمنخفضات المتوسطية بالظهور والمرور بعد نحو 40 يومًا».