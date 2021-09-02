شرطة مكة : ضبط مواطنَيْن يتباهيان بإطلاق أعيرة نارية في الهواء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-02

متابعات الخليج 365 - واس

ألقت شرطة مكة المكرمة القبض على مواطنَيْن يتباهيان بإطلاق أعيرة نارية في الهواء.

تفاصيل بيان شرطة مكة

وصَرّح المُتْحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن الجهات الأمنية بمحافظة الطائف قبضت على مواطنَيْن، يتباهيان بإطلاق أعيرة نارية في الهواء، معرضين حياتهما وحياة الآخرين للخطر، وقيام آخر بتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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