- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أعمال معالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري في محافظتي القطيف والنعيرية، شملت إعادة طلاء حاويات النظافة وأرصفة الشوارع، وطمس الكتابات المشوهة للمنظر العام، وإزالة الحواجز الخرسانية المهملة.
وتضمنت الأعمال المنفذة خلال شهر أغسطس الماضي إزالة 1400 حاجزٍ خرساني مهملٍ بمحافظة القطيف، واستبدال 670 برميلاً للنفايات و152 حاوية من الأحياء والشوارع الرئيسية والداخلية بمحافظة النعيرية، إلى جانب إعادة طلاء 580 متراً طولياً من الكتابات المشوهة للجدران، وإعادة طلاء 22 ألف متر طولي من الأرصفة.
وأكدت الأمانة حرصها على المظهر الحضري والاهتمام بنظافة الأحياء والشوارع والطرقات والساحات، ورفع الملوثات البصرية؛ بهدف الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أية ملاحظات أو شكاوى من خلال الاتصال على مركز البلاغات 940.
02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443 12:16 PM
تضمنت الأعمال خلال أغسطس إزالة 1400 حاجز خرسانيأمانة الشرقية تحسّن المشهد الحضري في القطيف والنعيرية
نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أعمال معالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري في محافظتي القطيف والنعيرية، شملت إعادة طلاء حاويات النظافة وأرصفة الشوارع، وطمس الكتابات المشوهة للمنظر العام، وإزالة الحواجز الخرسانية المهملة.
وتضمنت الأعمال المنفذة خلال شهر أغسطس الماضي إزالة 1400 حاجزٍ خرساني مهملٍ بمحافظة القطيف، واستبدال 670 برميلاً للنفايات و152 حاوية من الأحياء والشوارع الرئيسية والداخلية بمحافظة النعيرية، إلى جانب إعادة طلاء 580 متراً طولياً من الكتابات المشوهة للجدران، وإعادة طلاء 22 ألف متر طولي من الأرصفة.
وأكدت الأمانة حرصها على المظهر الحضري والاهتمام بنظافة الأحياء والشوارع والطرقات والساحات، ورفع الملوثات البصرية؛ بهدف الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أية ملاحظات أو شكاوى من خلال الاتصال على مركز البلاغات 940.
، أمانة الشرقية تحسّن المشهد الحضري في القطيف والنعيرية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة الشرقية تحسّن المشهد الحضري في القطيف والنعيرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.