شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية للنقل البحري.. المملكة والعراق خطوة جديدة لتعزيز التعاون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - -السعي إلى رفع حركة مرور السفن لنقل الركاب والبضائع ودعم وتشجيع التبادل التجاري

-تنظيم نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية وتسهيل الإجراءات

-تعزيز جهود البلدين في مجال تبادل الخبرات بين الشركات والمؤسسات والمعاهد البحرية

-الاستفادة من التسهيلات المقدمة من موانئ البلدين، إضافةً إلى الاعتراف المتبادل بوثائق السفن والبحارة

تواصل حكومتا المملكة وجمهورية العراق مد جسور التواصل بين البلدين والشعبين الشقيقين، بتوقيعهما اليوم اتفاقية النقل البحري، وذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ، المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي العراقي

ويأتي انعقاد الاجتماع الرابع للجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ في الرياض، استمراراً للتعاون البناء والتنسيق المشترك بين حكومتي المملكة وجمهورية العراق، في قطاعات النقل

وجاء توقيع الاتفاقية استكمالاً لخطوات أخرى سابقة، شملت افتتاح منفذ جديدة عرعر الحدودي، وتوقيع اتفاقية خدمات النقل الجوي، وتوقيع مذكرة تفاهم لتنظيم نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية، وتسهيل الإجراءات للحاويات المتجهة لميناء أم قصر، عبر ميناء الملك عبدالعزيز.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم قطاع النقل البحري في البلدين ، لاسيما وأن هذا القطاع يعد أحد ركائز التنمية الاقتصادية في العالم اليوم، ما شجع البلدين على تنمية وتطوير الملاحة البحرية التجارية بينهما، والسعي إلى رفع حركة مرور السفن التجارية لنقل الركاب والبضائع، ودعم وتشجيع التبادل التجاري البحري، وتسهيل متطلبات وإجراءات الوصول إلى موانئ كلا البلدين بسفنهما.

وسوف تعزز الاتفاقية -حسبما يرى خبراء جهود البلدين في مجال تبادل الخبرات بين الشركات والمؤسسات والمعاهد البحرية، كما تنظم معاملة السفن الخاصة بالبلدين فيما يتعلق بالوصول إلى موانئهما ومكوثها ومغادرتها، وكذلك في حالات الطوارئ والحوادث البحرية في المياه الاقليمية.

كما أنها سوف تمكن شركات النقل البحري السعودية والعراقية، والسفن التابعة لها، وأطقم هذه السفن، من الاستفادة من التسهيلات المقدمة من موانئ البلدين، إضافةً إلى الاعتراف المتبادل بوثائق السفن والبحارة التابعة للمملكة والعراق، وتنسيق مواقف البلدين في المؤتمرات البحرية الدولية.

و يحرص الجانبان السعودي والعراقي على تعزيز دور الموانئ و تشجيع الخط الملاحي بين ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وميناء أم قصر بالعراق، وعلى تبادل الخبرات في مجالات أتمتة الموانئ وإدارتها، وتحقيق الربط الإلكتروني بين موانئ المملكة والعراق، لتبادل المعلومات حول السفن والبضائع.

وشملت مجالات التنسيق بين الجانبين السعودي والعراقي في مجال النقل والمنافذ الحدودية والموانئ، زيارات ثنائية بينهما لمناقشة تعزيز التعاون الدولي في مجال أمن الطيران، واستضافة المملكة برنامجاً تعاوناً في هذا المجال على مستوى منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة الجانب العراقي.

وخطى البلدان اليوم خطوات إضافية لتطوير تعاونهما في مجال النقل البري، بالاتفاق على زيادة حجم التبادل التجاري عبر منفذ جديدة عرعر، من خلال تسهيل الإجراءات، وخفض التكاليف التي تشمل تسهيل إجراءات التصدير للمصدرين السعوديين للعراق، وإيجاد آلية تقوم مقام تصديق الوثائق التجارية.

و تعمل المملكة والعراق، من خلال لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ، على تطوير التعاون الثنائي في مجال بالنقل الجوي، عبر تفعيل اتفاقية النقل الجوي، وإدخالها حيز النفاذ، وكذلك الاستمرار في التعاون الفني بين البلدين، وتحديداً في مجالات النقل الجوي، والسلامة الجوية، وأمن الطيران والمطارات.