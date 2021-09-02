شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» تبحث مع الأمم المتحدة تعزيز دعم الصومال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استضافت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بمقر المنظمة في جدة أمس، وفداً من مكتب الأمم المتحدة المتكامل في الصومال برئاسة نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم، منسق الشؤون الإنسانية في بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال آدم عبد المولى، وذلك لمناقشة سبل ووسائل تعزيز الدعم المقدم للصومال.

وأشاد الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والاجتماعية والثقافية، السفير طارق علي بخيت، نيابة عن معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، بجهود الأمم المتحدة المبذولة لصالح الصومال، مشدداً السفير بخيت على الأنشطة الإنسانية والإنمائية لمنظمة التعاون الإسلامي وعلى إنجازاتها في مختلف القطاعات الاجتماعية في الصومال.

كما أكد للأمم المتحدة على مشاركة منظمة التعاون الإسلامي المستمرة للإسهام بشكل أكبر في جهود المجتمع الدولي الهادفة إلى مواكبة مساعي التنمية التي يقوم بها الصومال.

وأعرب الجانبان عن التزامهما بدعم أنشطة بناء السلام في الصومال، كما تناولا قضايا التعاون الثنائي وسبل مواصلة العمل عن كثب، لتحقيق الأهداف الإنسانية والإنمائية المشتركة.