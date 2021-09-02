استقرار أسعار الذهب في التعاملات الفورية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-02

متابعات الخليج 365 - متابعة

استقرت أسعار الذهب اليوم في التعاملات الفورية حيث يترقب المستثمرون بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة خاصة مع تراجع أسعار النفط بشكل طفيف في بداية التعاملات اليوم.

أسعار الذهب اليوم

ولم يطرأ تغير يُذكر على سعر الذهب اليوم في التعاملات الفورية عند 1814.58 دولار للأونصة بحلول الساعة 0646 بتوقيت غرينتش، بينما جرى تداول الذهب مستقرا في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1816.50 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1 بالمئة إلى 24.15 دولار للأونصة ونزل البلاتين 0.5 بالمئة إلى 997.27 دولار وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2439.18 دولار للأونصة.

وهبطت أسعار النفط، بعد أن اتفقت أوبك على إبقاء سياستها الخاصة بالعودة التدريجية للإمدادات إلى السوق دون تغيير في الوقت الذي ترتفع فيه الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم وتظل فيه الكثير من شركات التكرير الأميركية، وهي مصدر رئيسي للطلب على الخام، متوقفة عن العمل. وهبط خام برنت 15 سنتاً أو ما يعادل 0.2 بالمئة إلى 71.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 0650 بتوقيت غرينتش، بعد أن تراجع أربعة سنتات أمس الأربعاء. ونزل الخام الأميركي 20 سنتاً أو ما يعادل 0.3 بالمئة إلى 68.39 دولار للبرميل بعد أن زاد تسعة سنتات في الجلسة السابقة.



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