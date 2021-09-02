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اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، اليوم، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات استفزازية، ونفّذوا جولات، ومحاولات لأداء صلوات تلمودية في باحاته، وسط تلقيهم شروحات عن مزاعم "الهيكل".
02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443 11:33 AM
على شكل مجموعات استفزازية بحماية مشددة من شرطة الاحتلالمن باب المغاربة.. عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون المسجد الأقصى
اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، اليوم، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات استفزازية، ونفّذوا جولات، ومحاولات لأداء صلوات تلمودية في باحاته، وسط تلقيهم شروحات عن مزاعم "الهيكل".
، من باب المغاربة.. عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون المسجد الأقصى ،
المصدر : الخليج 365
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