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قدّم موسم عنيزة للتمور، أكثر من 21 ندوة ودورة تدريبية وورش عمل، استهدفت المزارعين والمتعاملين مع سوق التمور من تجار ومستهلكين ووسطاء بيع، ومصنّعين ومصدرين ورواد الأعمال.
وبيّن عضو مجلس إدارة غرفة عنيزة رئيس لجنة البرامج المصاحبة خالد بن عبدالعزيز الفريهيدي، أن إقامة مثل هذه البرامج تُسهم في إثراء الفعاليات المصاحبة للموسم؛ حيث لاقت استحسان زوار موسم عنيزة للتمور، وتنوعت البرامج بين ما هو حضوري في مقر المهرجان وما أقيم عن بُعد، ومنها الدورة التدريبية "تسعير المنتجات" التي تطرقت إلى تعريف التسعير ومفهومه وأهدافه وتحديد تكلفة المنتج والتسعير الجيد، والدورة العملية "النخالون الجدد" التي استهدفت تدريب الشباب على خدمات النخيل.
ومن أبرز الندوات "ثقافة العمل الحر"، و"نموذج العمل التجاري" و"دور اللجان الزراعية بالغرف التجارية في تعزيز القطاع الزراعي بالمملكة"، بالإضافة إلى ورشة العمل التي حملت عنوان (محفزات الاتفاقية الخامسة- المسار الصناعي).
02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443 11:49 AM
استهدفت المزارعين والمتعاملين من تجار ومستهلكينأكثر من 21 فعالية ضمن موسم عنيزة للتمور
قدّم موسم عنيزة للتمور، أكثر من 21 ندوة ودورة تدريبية وورش عمل، استهدفت المزارعين والمتعاملين مع سوق التمور من تجار ومستهلكين ووسطاء بيع، ومصنّعين ومصدرين ورواد الأعمال.
وبيّن عضو مجلس إدارة غرفة عنيزة رئيس لجنة البرامج المصاحبة خالد بن عبدالعزيز الفريهيدي، أن إقامة مثل هذه البرامج تُسهم في إثراء الفعاليات المصاحبة للموسم؛ حيث لاقت استحسان زوار موسم عنيزة للتمور، وتنوعت البرامج بين ما هو حضوري في مقر المهرجان وما أقيم عن بُعد، ومنها الدورة التدريبية "تسعير المنتجات" التي تطرقت إلى تعريف التسعير ومفهومه وأهدافه وتحديد تكلفة المنتج والتسعير الجيد، والدورة العملية "النخالون الجدد" التي استهدفت تدريب الشباب على خدمات النخيل.
ومن أبرز الندوات "ثقافة العمل الحر"، و"نموذج العمل التجاري" و"دور اللجان الزراعية بالغرف التجارية في تعزيز القطاع الزراعي بالمملكة"، بالإضافة إلى ورشة العمل التي حملت عنوان (محفزات الاتفاقية الخامسة- المسار الصناعي).
، أكثر من 21 فعالية ضمن موسم عنيزة للتمور ،
المصدر : الخليج 365
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