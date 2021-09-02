شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. إزالة تعديات على أراض حكومية في جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أزالت لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمحافظة جدة خلال اليومين الماضيين، تعديات على أراضٍ حكومية بحي أم حبلين على مساحة 4.512.000 متر مربع.

وأكدت اللجنة تنفيذ التوجيهات القاضية بإزالة أي تعدٍّ على الأراضي الحكومية دون مسوّغ شرعي ونظامي، وتطبيق العقوبات والغرامات النظامية بحق المخالفين.

من جهة ثانية، رصدت امانة جده 13.717 مخالفة بنطاق 19 بلدية فرعية ضمن حملتها لمتابعة مخالفات المباني.