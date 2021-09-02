شكرا لمتابعة خبر عن التعليم تحدد عقوبة تصوير الطلاب للمعلمين دون علمهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة التعليم عقوبة الطلاب والطالبات في حال تصويرهم المعلمين والمعلمات دون علمهم، مؤكدة أنه سيتم إيقافهم عن الدراسة

وقالت أن العقوبة تمتد لشهر، كما يمكن تكليف الطالب المعاقب القيام بأعمال تطوعية اجتماعية بعد موافقة ولي أمره تحت إشراف إدارة التعليم، كنوع من التأديب.

كما حددت الوزارة عدداً من الخطوات التي تقوم بها إدارة المدرسة وإدارة التعليم، من أجل ضبط وتوثيق المخالفة وإنزال العقوبة على المخالف، وتنوعت المخالفات بحسب تدرج خطورتها وأثرها السلوكي.

تتضمن مخالفات الدرجة الأولى في العبث أثناء الاصطفاف الصباحي وعدم التقيد باللباس الرسمي وغيرها، أما مخالفات الدرجة الثانية فتتمثل في إثارة الفوضى أو الهروب من الفصل وغيرها، في حين جاءت مخالفات الدرجة الثالثة بالعلامات المخلة بالأدب والتهاون في أداء الصلاة والاشتراك في المشاجرات.

وأضافت أن مخالفات الدرجة الرابعة تضمنت تعمد إصابة أحد الطلاب أو التدخين داخل المدرسة والتنمر، أما مخالفات الدرجة الخامسة فاحتوت على حيازة الأسلحة والأدوات الحادة، أو تهديد معلمي المدرسة أو الإداريين أو تصويرهم دون علمهم وغيرها.

شملت مخالفات الدرجة السادسة الاستهزاء بشيء من شعائر الإسلام أو الجرائم المعلوماتية أو الاعتداء بالضرب على أحد منسوبي المدرسة من معلمين أو إداريين وغيرها، كما يمكن لإدارة المدرسة استدعاء الجهات الأمنية المختصة في حالة الضرورة، بعد إثبات الحالة.

جاء ذلك في لائحة السلوك والمواظبة التي أصدرتها الوزارة مؤخراً، والتي قسّمت المخالفات إلى ستة أقسام، تضم أنواعاً من المخالفات التي قد تقع في المدارس، وجاءت عقوباتها متدرجة ومعالجة لوضع المخالف سلوكياً.