شكرا لمتابعة خبر عن بجوائز الـ 50 ألف ريال "خيرية الأفلاج" تحفز الجودة والتطوع في العمل الخيري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأفلاج (صدى):

أعلنت جمعية الأفلاج الخيرية عن إقامة حفل تكريم المتميزين في العمل الخيري وذلك بهدف تحفيز المجتهدين والمتميزين في الأعمال التطوعية والمبدعين في الإدارة العملية في ذلك القطاع .

وأكدت خيرية الأفلاج عبر حسابها على تويتر عن إعلان بدء الترشح في حفل تكريم المتميزين في مجال العمل الخيري والتطوعي في محافظة الأفلاج وذلك بدعم سخي من الدكتور محمد بن سعود الجذلاني عن والده الشيخ سعود بن صالح الجذلاني "رحمه الله" .

وبلغت الجوائز المُعلن عنها 51 ألف ريال خصصت للعاملين في القطاع الخيري في المجلات التالية : " المديرون التنفيذيون ، الموظفون الإداريون ، المتطوعين " وذلك بهدف تشجيع الموظفين المميزين في مجال العمل الخيري والتطوعي في محافظة الأفلاج وتعتبر هذه الجائزة حافزاً معنويًا لكل مجتهد .