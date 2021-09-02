شكرا لمتابعة خبر عن الصحة توضح دواعي استخدام دواء " الأسبرين " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة، أن " الأسبرين "يعمل على زيادة سيولة الدم في الجسم، ويمنع حدوث الجلطات الدماغية والقلبية.

وذكرت الوزارة أن “ أن الأسبرين وقاية للمرضى الذين أصيبوا بجلطات دماغية أو قلبية لمنع تكرار حدوثها ووقاية للمرضى الذين لديهم عوامل خطر الإصابة بالجلطات الدماغية أو القلبية.

وأشارت إلى أنه يفضل تناوله مع الأكل لتفادي حدوث اضطراب وحرقة في المعدة، مضيفة أنه في حال حدوث اضطراب في المعدة بسببه لابد من مراجعة الطبيب ليصرف الدواء البديل.

وأكدت الوزارة على أن الأدوية تُصرف بوصفة طبية، مع التقيد بتعليمات الاستخدام؛ تفاديًا لحدوث مضاعفات.