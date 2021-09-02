شكرا لمتابعة خبر عن إنقاذ مصاب بحروق طالت أكثر من 50% من جسمه بمستشفى الملك فهد بتبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عطاالله العمراني (صدى):

أسهم بفضل الله فريق طبي بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك في إنقاذ مصاب بحروق من الدرجة الثالثة والرابعة بنسبة 52 % من جسمه ، حيث وصل إلى طوارئ المستشفى وهو في حالة حرجه نتيجة تعرض جزء كبير من جسمه للحروق .

وقد خضع لثلاث عمليات جراحية على مراحل مختلفة أثناء فترة إقامته بالمستشفى لإستئصال الأنسجة الميتة وإعادة ترميم الأماكن المصابة وذلك بإستخدام الرقع الجلدية الذاتية المستخلصة من الأجزاء السليمة المتبقية .

وبحمد الله تماثل للشفاء ووضعه الصحي مستقر ومن المتوقع خروجه من المستشفى خلال الأيام القادمة بإذن الله .