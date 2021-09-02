شكرا لمتابعة خبر عن تعيين "الحارثي" مساعدًا لمدير عام التعليم للخدمات المساندة بتعليم الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبدالرحمن الزهراني (صدى):

صدر قرار معالي نائب وزير التعليم بتكليف المهندس بدر بن محمد الحارثي مُساعدًا لمدير عام التعليم بمنطقة الرياض للخدمات المساندة .

وهنّأ مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي " الحارثي " بمنصبه الجديد ، داعيًا إياه إلى مواصلة جهوده المميزة ، ومتمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديدة .

وقد أعرب الحارثي عن اعتزازه بثقة معالي نائب الوزير وشكره لمدير عام تعليم الرياض سائلا الله أن يوفقه في خدمة وطنه وتطلعات قيادته .

ويُعد المهندس " الحارثي" من القيادات والكفاءات الإدارية المميزة ، ويتمتع بخبرة أكثر 15 عامًا في إدارة المباني والمشاريع , حيث عمل مديرًا لإدارة المباني بتعليم الطائف ومديرًا لإدارة المباني بإدارة تعليم مكة المكرمة ، وشارك في العديد من اللجان التطويرية للمباني المدرسية، كما أسهم في الإشراف على إنشاء وتطوير وتحديث العديد من المشاريع التعليمية بمحافظتي الطائف ومكة المكرمة .