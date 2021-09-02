شكرا لمتابعة خبر عن إفتتاح عيادة التأهيل الطبي التابعة لمستشفى النور التخصصي بمركز صحي الهنداوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

دشن الرئيس التنفيذي لتجمع مكة المكرمة الصحي دكتور دلشاد علي اليوم الخميس الموافق 25/2/1443هـ عيادة العلاج الطبيعي التابعة لمستشفى النور التخصصي بمركز صحي الهنداوية وذلك بحضور نائب المدير التنفيذي بمستشفى النور التخصصي د/ محمد شبراويشي ومدير مركز التأهيل الطبي أ.محمد منشي

حيث تم إفتتاح عيادة العلاج الطبيعي بالمركز والتي تم العمل عليها وتجهيزها وفق أحدث الإمكانيات اللازمة

بهدف تسهيل وصول الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين .

كما أنه يتم استقبال المرضى المحولين لعيادة العلاج الطبيعي بالمركز من بعد الكشف في عيادة الصحة العامة من المركز الصحي نفسه

والتي تستهدف عدد من الحالات وهي حالات التهاب المفاصل وحالات آلام الظهر وحالات آلام الكتف والرقبة وحالات شلل الوجه النصفي ( التهاب العصب السابع ) وحالات البرنامج التأهيلي لصحة المرأة

الجدير بالذكر ان العيادة بمركز صحي الهنداوية تدار بشكل مباشر من قبل مركز التأهيل الطبي بمستشفى النور التخصصي .