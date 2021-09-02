استشاري يحدِّد معيار الحصول على جرعة ثالثة من لقاح كورونا

الرياض - محمد عبدالله - حدَّد الدكتور هادي آل شيخ ناصر، استشاري طب الأسرة والطب الوقائي، معيار الحصول على جرعة ثالثة من لقاح كورونا.

وتابع بمداخلة لإذاعة «الرياض»، أنَّ الدراسات العلمية القادمة هي التي ستحدد الحاجة لجرعة ثانية أو ثالثة من لقاح كورونا.

واستكمل: أنَّ اللقاحات آمنة وتحمي من متحورات فيروس كورونا، وفي ظل استمرار جائحة كورونا نوصي الجميع بأخذ اللقاحات المعتمدة نظراً لفعاليتها خاصةَ مع ظهور العديد من المتحورات حول العالم.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، الأربعاء، استمرار انخفاض أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا؛ حيث تم تسجيل 867 حالة، فيما سجلت 2931 حالة نشطة.

وكشفت وزارة الصحة عن تسجيل 185 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، و301 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 544634، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 533151، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 8552 حالة.

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