«السديس» يطلق مشروع شاشات الأبواب الرئيسة بالمسجد النبوي

الرياض - محمد عبدالله - أطلق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مشروع شاشات الأبواب الرئيسة بالمسجد النبوي.

وأشار الشيخ السديس إلى أن المشروع يهدف إلى التسهيل على إدارة الحشود من حيث معرفة الزوار للأبواب المخصصة للدخول والخروج وحالة الازدحام داخل المسجد النبوي.

من جانبه، قال الوكيل المساعد للصيانة والشؤون الفنية والتشغيلية المهندس سعد بن محمد الأحمدي، إنه تم تركيب في المرحلة الأولى (11) شاشة على الأبواب الرئيسة وسيتم في المرحلة الثانية تركيب (12) شاشة كما أنه يتم التحكم بها عن طريق غرفة التحكم المركزية.