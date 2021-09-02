هيئة الزكاة: ضريبة التصرفات العقارية تفرض مرة واحدة ولا تُستَردّ

الرياض - محمد عبدالله - قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إن ضريبة التصرفات العقارية تُفرض مرة واحدة عند كل عملية بيع، وأنها غير مستردة.

وذكر حساب «اسأل الزكاة» التابع للهيئة، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من أحد المواطنين بهذا الخصوص أن «ضريبة التصرفات العقارية غير مستردة؛ حيث تفرض مرة واحدة عند كل عملية بيع».

وأشارت الهيئة، إلى أن شراء الاراضي يخضع لضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%.

وقال المواطن في استقساره إنه قام ببيع قطعة أرض ويرغب الآن في شراء قطعة أخرى، فهل تشمله ضريبة التصرفات العقارية، وهل تسترد قيمتها؟

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