الداخلية: 1000 ريال غرامة عدم استخدام الكمامة.. تتضاعف 100 مرة عند التكرار

الرياض - محمد عبدالله - جدَّدت وزارة الداخلية التأكيد على أنَّ عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا «كوفيد – 19».

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إنَّ عقوبة الفرد ألف ريال، وتضاعف العقوبة (الموقعة في المرة السابقة) عند التكرار وتصل إلى 100 ألف ريال.

وكانت وزارة الصحة كشفت، أمس الأربعاء، عن تسجيل 185 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، و301 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 544634، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 533151، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 8552 حالة.

حثّت وزارة الصحة الجميع على التقيُّد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا.

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