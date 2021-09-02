«الأرصاد» تنبه من أمطار رعدية وجريان سيول على عدة مناطق

الرياض - محمد عبدالله - وجه المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية وبَرد وجريان سيول على منطقتي عسير وجازان وأمطار ورياح سطحية على منطقة الباحة، تستمر حتى ساعات مساء اليوم الخميس.

ووجه المركز أيضًا تنبيهًا عن تكوّن أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول، وتشمل «مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب»، وتستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

كما وجه تنبيها بأمطار من متوسطة لغزيرة، على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان سيول، وتشمل: «الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا وهروب» وتستمر حتى الساعة الـ5 مساء اليوم.

ووجه مركز الأرصاد تنبيهًا بأمطار رعدية على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في الرؤية، وتشمل «الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وقلوة» وتستمر حتى الساعة الـ8 مساء.

اقرأ أيضا:

«الأرصاد» عن طقس الخميس: أمطار ورياح نشطة على 3 مناطق