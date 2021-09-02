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الحصيني عن «طقس الخميس»: أجواء حارة نهارًا بمعظم المناطق.. وأمطار على 5 مرتفعات

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الرياض - محمد عبدالله - توقع الباحث في الطقس والأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، أن يشهد مناخ اليوم الخميس، أجواءً حارّة نهارًا على معظم مناطق المملكة والخليج، تميل للاعتدال فجرًا.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كتب الحصيني: الأجواء المتوقعة ليوم الخميس 1443/1/25هـ - أجواء حارة نهارا على معظم مناطق المملكة والخليج ومعتدلة فجرا، مُشيرًا إلى أنه متوقع هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على جازان ومرتفعات عسير والباحة ومكة المكرمة وجنوب وغرب المدينة المنورة، بالإضافة إلى عمان واليمن.

وأضاف الباحث في الطقس والأرصاد، أنه من المتوقع هبوب رياح متوسطة السرعة على أجزاء من الغربية والشمالية والوسطى.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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