«حساب المواطن» يعلن موعد صرف الدعم لدفعة سبتمبر

الرياض - محمد عبدالله - أعلن برنامج حساب المواطن، أنه سيتم صرف الدعم للمستفيدين من الدفعة الـ46، في اليوم السابق على موعدها المقرر يوم 10 من كل شهر ميلادي، وذلك لتصادفه مع عطلة الجمعة، حيث سيتم الصرف يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر الحالي

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «يتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع».

وتابع «وسيتم صرف الدعم للدفعة السادسة والأربعين يوم الخميس بتاريخ 9 سبتمبر».

كان برنامج حساب المواطن، أعلن يوم الإثنين الماضي، عن صدور نتائج الأهلية للدورة 46 (شهر سبتمبر 2021).

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