تنبيهات الأرصاد: 4 مناطق تتأثر بالأمطار الرعدية.. الخميس

الرياض - محمد عبدالله - نبه المركز الوطني للأرصاد، إلى هطول أمطار رعدية، اليوم الخميس، في 4 مناطق بالمملكة.

وقال المركز - عبر تويتر - إن منطقة مكة المكرمة «الطائف - مواقع أخرى»، تشهد أمطارا رعدية ونشاطا في الرياح السطحية المؤدية لتدن بمستوى الرؤية بدءا من الساعة 12 ظهرا حتى 8 مساء.

وتشهد منطقة المدينة المنورة «وادي الفرع - مواقع أخرى»، سحبا رعدية ورياحا نشطة تؤدي لتدن بمستوى الرؤية بدءا من الساعة 1 ظهرا حتى 8 مساء.

كما تشهد منطقة الباحة: «الباحة- الحجرة- العقيق- القرى- المخواة - المندق- بلجرشي- بني حسن- فرعة غامد الزناد- قلوة»، أمطارا رعدية ونشاطا بالرياح السطحية بدءا من الساعة 12 ظهرا حتى 8 مساء.

وتتعرض منطقة عسير: «المجاردة- النماص- بارق- بلقرن- تنومة- رجال ألمع- محايل» لأمطار متوسطة إلى غزيرة وسيول، ونشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد بدءا من الساعة 12 ظهرا حتى 8 مساء.

وتشهد منطقة جازان : «أبو عريش- احد المسارحة- الدرب- الطوال- بيش- جازان- صامطة- صبيا»، المناطق المفتوحة والطرق السريعة، أتربة مثارة وأمطارا رعدية بدءا من الساعة 12 ظهرا حتى 8 مساء.