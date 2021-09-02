الإعلان عن سعر الطرح النهائي لأسهم برغرايززر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب، للطرح العام الأولي لشركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة (برغرايززر) عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر المكتتبة في أسهم الشركة بنجاح وتحديد سعر الطرح النهائي بـ 165 ريالاً للسهم الواحد، وبنسبة تغطية بلغت 6646% من إجمالي الأسهم المطروحة.

الأسهم المطروحة:

وبحسب بيان الشركة على موقع السوق المالية (تداول)، تم الاكتتاب في الأسهم المطروحة والتي يبلغ عددها 725,000 سهم عادي تمثل 29% من إجمالي أسهم الشركة، وذلك خلال فترة الطرح/بناء سجل الأوامر والتي بدأت يوم الأحد الموافق 15/08/2021م واستمرت حتى يوم الاثنين الموافق 23/08/2021م.

تحديد موعد إدراج الأسهم:

وسوف تقوم شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب بالتنسيق مع شركة السوق المالية السعودية (تداول) لتحديد موعد إدراج أسهم شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة (برغرايززر) في السوق الموازية – نمو.



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