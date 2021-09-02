السديس يطلق مشروع شاشات الأبواب الرئيسية بالمسجد النبوي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-02

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

أطلق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس مشروع شاشات الأبواب الرئيسية بالمسجد النبوي.

التسهيل على إدارة الحشود:

وأشار السديس إلى أن المشروع يهدف إلى التسهيل على إدارة الحشود من حيث معرفة الزوار للأبواب المخصصة للدخول والخروج وحالة الازدحام داخل المسجد النبوي.

11 شاشة:

وأوضح الوكيل المساعد للصيانة والشؤون الفنية والتشغيلية المهندس سعد بن محمد الأحمدي أنه تم تركيب في المرحلة الأولى (11) شاشة على الأبواب الرئيسية وسيتم في المرحلة الثانية تركيب (12) شاشة كما أنه يتم التحكم بها عن طريق غرفة التحكم الرئيسية.

وجاء ذلك بحضور المستشار والوكيل المشرف على الشؤون العلمية والأكاديمية بوكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي الدكتور نبيل اللحيدان ووكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والتطويرية عبدالعزيز الأيوبي والوكيل المساعد للصيانة والشؤون الفنية والتشغيلية المهندس سعد بن محمد الأحمدي، ومدير الإدارة العامة للشؤون الفنية المهندس عبدالرحمن بن علي العبيد، ومساعد مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية مدير إدارة الشاشات المهندس أحمد بن محمد الحربي.



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