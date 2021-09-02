الحبوب تصرف مستحقات الدفعة الـ9 لمزارعي القمح 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-02

متابعات الخليج 365 - واس

بدأت المؤسسة بصرف مستحقات الدفعة التاسعة من مزارعي القمح المحلي، شاملة الدفعة الثالثة من مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للمؤسسة.

تفاصيل الإيداع:

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة (60.766.965) ريالاً، لصافي كمية مستلمة (45.031) طناً، وذلك لـ (155) مزارعاً، منهم (16) مزارعاً وشركة من أصحاب العلاقة التعاقدية، وبذلك يبلغ إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم (565.413.838) ريالاً لـ (1615) مزارعاً وبكمية (430.735) طناً.

استلام القمح:

يذكر أن المؤسسة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 22 شعبان 1442هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (528.791) طناً لـ (1989) مزارعاً، وتحث المؤسسة المزارعين على إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.

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