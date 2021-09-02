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توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند، من يوم غد #الجمعة، نسمة اعتدال تصافح المناطق الشمالية.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "بقية المناطق (ربما) بعد نهاية العشر الأوائل من شهر #سبتمبر تبدأ رحلة الانخفاض التدريجي البطيء بدرجة الحرارة".
وتابع: "الحالة المطرية مستمرة على أجزاء من مرتفعات السروات في كل من #جازان #عسير #الباحة، وقد تمتد ناحية مرتفعات الطائف، وربما أجزاء من جنوبي منطقة #المدينة.. هذا والله أعلم".
وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة).
02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443 09:18 AM
قال: "رحلة هبوط الحرارة" تبدأ بعد نهاية العشر الأوائل من شهر سبتمبر"المطرية" مستمرة وقد تمتد إلى هنا.. "المسند": نسمة تصافح "الشمالية"!
توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند، من يوم غد #الجمعة، نسمة اعتدال تصافح المناطق الشمالية.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "بقية المناطق (ربما) بعد نهاية العشر الأوائل من شهر #سبتمبر تبدأ رحلة الانخفاض التدريجي البطيء بدرجة الحرارة".
وتابع: "الحالة المطرية مستمرة على أجزاء من مرتفعات السروات في كل من #جازان #عسير #الباحة، وقد تمتد ناحية مرتفعات الطائف، وربما أجزاء من جنوبي منطقة #المدينة.. هذا والله أعلم".
وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة).
، "المطرية" مستمرة وقد تمتد إلى هنا.. "المسند": نسمة تصافح "الشمالية"! ،
المصدر : الخليج 365
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