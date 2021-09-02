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حملة بيئية للعناية بمحميات "نبات المانجروف" بشواطئ ينبع الصناعية

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محمد بن مسعود - الدمام - بيئة مناسبة وملجأ آمن لعيش وتكاثر العديد من الكائنات البحرية

قامت إدارة حماية ومراقبة البيئة، بالتعاون مع شركة الخياط للسيراميك، ومجموعة من المتطوعين البيئيين، بتنفيذ حملة بيئية للعناية بمحميات نبات الشورى "المانجروف" في أحد الشواطئ المحمية بالهيئة الملكية بينبع.

وساهم المشاركون في استزراع عدد من شتلات نبات المانجروف، الذي يُعد بيئة مناسبة وملجأً آمنًا لعيش وتكاثر العديد من الكائنات البحرية.

وتهدف هذه الحملة إلى تكثير هذا النوع من النبات، وإظهار دور الشركاء والمتطوعين بمدينة ينبع الصناعية في المحافظة على المحميات الطبيعية والبيئة البحرية، وتحقيق استدامة النظام البيئي والتنوع الأحيائي.

حملة بيئية للعناية بمحميات

02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443 09:09 AM

بيئة مناسبة وملجأ آمن لعيش وتكاثر العديد من الكائنات البحرية

حملة بيئية للعناية بمحميات "نبات المانجروف" بشواطئ ينبع الصناعية
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

قامت إدارة حماية ومراقبة البيئة، بالتعاون مع شركة الخياط للسيراميك، ومجموعة من المتطوعين البيئيين، بتنفيذ حملة بيئية للعناية بمحميات نبات الشورى "المانجروف" في أحد الشواطئ المحمية بالهيئة الملكية بينبع.

وساهم المشاركون في استزراع عدد من شتلات نبات المانجروف، الذي يُعد بيئة مناسبة وملجأً آمنًا لعيش وتكاثر العديد من الكائنات البحرية.

وتهدف هذه الحملة إلى تكثير هذا النوع من النبات، وإظهار دور الشركاء والمتطوعين بمدينة ينبع الصناعية في المحافظة على المحميات الطبيعية والبيئة البحرية، وتحقيق استدامة النظام البيئي والتنوع الأحيائي.

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، حملة بيئية للعناية بمحميات "نبات المانجروف" بشواطئ ينبع الصناعية ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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