، هنا أمطار ورياح.. "أجواء الخميس" كما يراها "الحصيني": حارة نهارًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - على معظم مناطق المملكة والخليج ومعتدلة فجرًا والهطولات متوسطة

تَوقع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس، أجواء حارة نهارًا على معظم مناطق المملكة والخليج ومعتدلة فجرًا.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على جازان ومرتفعات: (عسير، والباحة، ومكة، وجنوب وغرب منطقة المدينة)، وعمان واليمن".

وتابع: "رياح متوسطة السرعة على أجزاء من الغربية والشمالية والوسطى".