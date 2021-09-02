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تَوقع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس، أجواء حارة نهارًا على معظم مناطق المملكة والخليج ومعتدلة فجرًا.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على جازان ومرتفعات: (عسير، والباحة، ومكة، وجنوب وغرب منطقة المدينة)، وعمان واليمن".
وتابع: "رياح متوسطة السرعة على أجزاء من الغربية والشمالية والوسطى".
02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443 09:02 AM
على معظم مناطق المملكة والخليج ومعتدلة فجرًا والهطولات متوسطةهنا أمطار ورياح.. "أجواء الخميس" كما يراها "الحصيني": حارة نهارًا
تَوقع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس، أجواء حارة نهارًا على معظم مناطق المملكة والخليج ومعتدلة فجرًا.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على جازان ومرتفعات: (عسير، والباحة، ومكة، وجنوب وغرب منطقة المدينة)، وعمان واليمن".
وتابع: "رياح متوسطة السرعة على أجزاء من الغربية والشمالية والوسطى".
، هنا أمطار ورياح.. "أجواء الخميس" كما يراها "الحصيني": حارة نهارًا ،
المصدر : الخليج 365
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