تقرير يكشف عن سعر الدولار في السودان اليوم الخميس

محمد الفلاح - الخميس 2 سبتمبر 2021

تراجع سعر الدولار في السودان، بداية تعاملات اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021، لدى بنك السودان المركزي، فيما زاد في السوق (السوداء).



وبلغ سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي 440.01 جنيه للشراء و444.31 جنيه للبيع.

وزاد سعر صرف العملة الخضراء لدى تعاملات السوق غير الرسمية (السوداء) إلى 445 جنيها.

وتعهد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك بدعم حكومته لحل أزمة الكهرباء في البلاد وخلق مناخ ملائم لإنتاج الطاقة.

يأتي التعهد في ظل أوضاع قاسية يعيشها السودان مع أزمة نقص الكهرباء وانقطاع التيار بمعدل 12 ساعة يومياً، ما جعل البلاد تعيش في ظلام دامس.

وتسببت أزمة الانقطاع المستمر للكهرباء في السودان في انتشار الأوبئة والأمراض وارتفاع الأسعار نتيجة وقف إنتاج المصانع ونقص المعروض من السلع، وكذلك تهديد أرواح المرضى في المستشفيات ومستقبل الطلبة في المدارس.

ويتعرض السودان لحالات متكررة من انقطاع التيار الكهربائي يوميا، تتجاوز أحيانا الـ12 ساعة يوميا في بعض المناطق السكنية والصناعية.

وزاد سعر صرف اليورو في السودان، لدى بنك السودان المركزي، إلى 520.12 جنيه للشراء و524.02 جنيه للبيع.

وهبط متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه في السوق الموازية (السوداء) مسجلا 522 جنيها.

وارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني في السودان لدى بنك السودان المركزي إلى 606.75 جنيه للشراء و611.31 جنيه للبيع.

فيما استقر متوسط سعر العمل البريطانية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند نحو 610 جنيهات.

وبلغ سعر صرف الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي 117.40 جنيه للشراء و118.29 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر العملة السعودية في السوق الموازية غير الرسمية "السوداء" 117 جنيها.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي لدى بنك السودان المركزي إلى 119.80 جنيه للشراء و120.70 جنيه للبيع.

بينما استقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء عند 119 جنيها.

وقفز سعر الدينار الكويتي لدى بنك السودان المركزي إلى 1460.14 جنيه للشراء و141.07 جنيه للبيع.