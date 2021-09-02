بالارقام.. سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس

محمد الفلاح - الخميس 2 سبتمبر 2021

استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، 2 سبتمبر 2021، في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.



وبلغ متوسط سعر الريال لدى البنك المركزي المصري، 4.17 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

ووفق "العين الإخبارية" كشف مسح على الأسعار في 23 بنكا، بلغ متوسط سعر العملة السعودية، 4.13 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء عند نحو 4.17 جنيه في 4 بنوك، المصرف العربي الدولي، وعودة، وبلوم مصر، والمشرق.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال، عند نحو 4.23 جنيه في بنك البركة.

وسجل سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أشادت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش"، بالأداء الإيجابي للقطاع الاستهلاكي في مصر وتفرده إقليميًا، ودوليًا في تحقيق أداء قوي أثناء وبعد جائحة فيروس كورونا.

ووصفت "فيتش"، حالة القطاع الاستهلاكي في مصر، خلال فترة الجائحة بأنها نادرة الحدوث.

وأشارت وكالة "فيتش" في تقريرها إلى أن الأداء القوي للقطاع الاستهلاكي في مصر، يرجع إلى بعض السياسات الحكومية المنفذة، والمتعلقة بدعم الفئات المتضررة من جائحة فيروس كورونا، هذا إلى جانب تدفق تحويلات العاملين بالخارج، والتحكم النسبي في التضخم، والسياسة النقدية التوسعية بما يدعم القوة الشرائية للأسر.

وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي أسهم في تحسين الأوضاع في البلاد، وزيادة فرص العمل من خلال التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، نحو 15.65 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

بينما انخفض متوسط سعر اليورو، لدى البنك المركزي المصري، إلى 18.50 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.52 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع، أمس.

كما تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني، في المركزي المصري إلى 21.55 جنيه للشراء، و21.68 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.56 جنيه للشراء، و21.70 جنيه للبيع، أمس.

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، في بنك مصر المركزي، عند نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأيام الماضية.

بينما انخفض متوسط سعر الدينار الكويتي، في المركزي المصري، إلى نحو 51.96 جنيه للشراء، و 52.42 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.97 جنيه للشراء، و 52.43 جنيه للبيع، أمس.