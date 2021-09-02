مواطنون يشكون ارتفاع أسعار بعض المدارس والجامعات: لا تناسب الجميع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح مواطنون ومواطنات، رأيهم في أسعار التسجيل بالمدارس والكليات الأهلية مع بداية العام الدراسي الجديد.

وشكا مواطنون خلال تقرير على قناة الإخبارية من ارتفاع الأسعار في بعض المدارس والجامعات، مؤكدين أنها لا تناسب كل الشرائح المجتمعية.

كما طالبوا الجهات المعنية بالتدخل ووضع حد لأسعار المدارس والكليات الأهلية؛ لمنع رفع الأسعار على الأسر.

التعليم حضوريًّا في المدارس:

في سياق آخر، بلغت نسبة حضور الطلاب والطالبات مع انطلاقة العام الدراسي الجديد أكثر من 87% من طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، كما بلغ عدد الزيارات الميدانية من قبل قيادات التعليم والمشرفين التربويين في المدارس أكثر منَ 12.193 زيارة، فيما وصلت نسبة النماذج التشغيلية للمدارس ذات المستوى المنخفض 49%، والمستوى المتوسط 44%، والمستوى العالي 7%، بينما بلغت نسبة المستوى العالي جدًّا أقل من 1%.

عودة الدراسة في المرحلتين المتوسطة والثانوية:

وانتظم الطلبة في الفئة العمرية من 12 إلى 18 عامًا بمدارسهم لاستكمال العملية التعليمية، مع الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات والاحترازات الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة (وقاية) التي تضمن سلامتهم وأسرهم ومعلميهم والمجتمع.



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