، تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على محافظة وادي الفرع ،

محمد بن مسعود - الدمام - تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضَمّن رياحًا نشطة وسحبًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظة وادي الفرع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهرًا، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.