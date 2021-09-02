محمد بن مسعود - الدمام - سجلت مصر 291 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 7 حالات جديدة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية. وأفادت وزارة الصحة في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بفيروس كورونا 288732 حالة، من ضمنهم 239886 حالة تم شفاؤها، و16743 حالة وفاة. خلال 24 ساعة.. مصر تسجل 291 إصابة جديدة ووفاة 7 حالات بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-09-02 سجلت مصر 291 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 7 حالات جديدة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية. وأفادت وزارة الصحة في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بفيروس كورونا 288732 حالة، من ضمنهم 239886 حالة تم شفاؤها، و16743 حالة وفاة. 02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443 08:45 AM سجلت مصر 291 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 7 حالات جديدة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية. وأفادت وزارة الصحة في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بفيروس كورونا 288732 حالة، من ضمنهم 239886 حالة تم شفاؤها، و16743 حالة وفاة. ، خلال 24 ساعة.. مصر تسجل 291 إصابة جديدة ووفاة 7 حالات بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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