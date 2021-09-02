، "الأرصاد": هطول أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة ،

محمد بن مسعود - الدمام - من متوسطة إلى غزيرة.. مصحوبة برياح نشطة

تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15- 42كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 35كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.