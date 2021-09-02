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أخصائي اجتماعي: "لو غادرنا الأرض لصنعت النساء سفن فضائية لملاحقتنا"

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

صرح الأخصائي الاجتماعي، خالد الشرهان، عدة تصريحات مثيرة للجدل بشأن النساء، وعدم زواجه.

وقال الشرهان: "أنا متأكد لو غادرنا نحن الرجال كوكب الأرض، لصنعت النساء سفن فضائية لملاحقتنا".

وأضاف: "لن أتزوج امرأة تترك أهلها لتعيش معي لأنها ستتركني مثلما تركت أهلها"، مستكملا: "الرجل لا يخون بل تخطفه امرأة من امرأة، يعني شغلة نسوان بنسوان احنا يا الرجال مالنا علاقة".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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