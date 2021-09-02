بلومبيرج: قواعد اللقاحات في السعودية الأكثر صرامة في العالم

الرياض - محمد عبدالله - سلَّطت وكالة «بلومبيرج» الضوء على جهود المملكة في مواجهة جائحة كورونا باعتبار أنَّ لديها ضوابط اللقاحات «الأكثر صرامة» على مستوى العالم.

وقالت الوكالة في تقرير لها، إنَّ حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» تراجعت في المملكة، ودفعت الإجراءات الصارمة مزيدًا من النَّاس إلى الحصول على اللقاح.

وأشار التقرير إلى إلزامية الحصول على التطعيم في المملكة، كشرط لدخول المتاجر والمدارس والسفر والعمل بمنشآت القطاع الخاص.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، الأربعاء، استمرار انخفاض أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا؛ حيث تمَّ تسجيل 867 حالة، فيما سجلت 2931 حالة نشطة.

وكشفت وزارة الصحة عن تسجيل 185 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، و301 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 544634، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 533151، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 8552 حالة.

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